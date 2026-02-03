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En el marco de la celebración del 14 de febrero, Galería Avanti presenta AVANTI PERFECT MATCH, un concurso creado especialmente para conmemorar el mes del amor y la conexión, y para reconocer la lealtad de sus clientes a través de experiencias diseñadas para compartirse. Esta iniciativa refuerza la visión de la marca de convertir cada temporada especial en una oportunidad para generar valor emocional y fortalecer el vínculo con su comunidad.

El concurso estará vigente para compras realizadas entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, período durante el cual los clientes podrán participar automáticamente al realizar compras a partir de cincuenta dólares ($50) en cualquiera de los departamentos de la tienda física de Galería Avanti o a través de sus canales digitales: web y App Avanti Online, a nivel nacional.

Concebido como una experiencia 100% digital y automatizada, AVANTI PERFECT MATCH facilita la participación y garantiza un proceso transparente. Al momento de la compra, el sistema identifica el monto y genera de forma automática un cupón digital de participación, enviando al cliente un correo electrónico de confirmación que valida su ingreso al concurso. Cada compra que cumpla con el monto mínimo durante el período de vigencia suma una nueva oportunidad de ganar.

Los premios han sido pensados para celebrar el espíritu del Día de San Valentín, promoviendo experiencias que conectan, se disfrutan en pareja y crean recuerdos memorables. Los tres ganadores, cada uno junto a un acompañante, podrán vivir una de las siguientes experiencias: el primer premio, un viaje de dos noches y tres días al Archipiélago de Los Roques; el segundo premio, una noche de hospedaje en el Hotel Humboldt; y el tercer premio, una cena romántica de degustación de 14 tiempos, diseñada para estimular los sentidos.

El sorteo final se realizará el 3 de marzo de 2026 en la Planta Baja de Galería Avanti, mediante una ruleta digital proyectada en las pantallas gigantes de la tienda, lo que permitirá seleccionar a los ganadores en tiempo real y de manera transparente. Los resultados serán anunciados ese mismo día.

Para participar, los clientes deben ser mayores de 18 años y haber realizado compras dentro de las fechas establecidas. Los premios son personales, intransferibles y están sujetos a la disponibilidad de fechas. Todas las facturas que cumplan con el monto mínimo participan automáticamente, ya que la base de datos es unificada y digital.

“En Galería Avanti quisimos crear una iniciativa que reconociera la fidelidad de nuestros clientes y transformara esa relación en experiencias significativas. Perfect Match refleja nuestra visión de un retail que va más allá de la compra y que construye vínculos duraderos”, expresó Yaser Dagga, CEO de Galería Avanti.

Con AVANTI PERFECT MATCH, Galería Avanti reafirma su compromiso de innovar dentro del retail venezolano, integrando tecnología, experiencias emocionales y estrategias de fidelización que acompañan a sus clientes en fechas clave como el Día de San Valentín, convirtiendo cada compra en una oportunidad para celebrar, conectar y compartir.