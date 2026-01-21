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La temporada de descuentos de enero continúa en Galería Avanti, ofreciendo a los clientes la oportunidad de seguir descubriendo nuevos productos y precios especiales cada día hasta el próximo 29 de enero, tanto en su tienda física como en su plataforma digital.

Desde el pasado 14 de enero, Galería Avanti mantiene disponibles descuentos de hasta 70 % en una amplia selección de artículos, convirtiendo este período en una invitación abierta a recorrer sus distintos departamentos y aprovechar oportunidades que se renuevan constantemente en categorías como moda, belleza, hogar, tecnología y electrodomésticos.

Bajo la visión de Yaser Dagga, empresario venezolano y CEO de Galería Avanti, esta temporada ha sido concebida como una experiencia dinámica dentro del retail, donde los clientes pueden regresar en distintas ocasiones y encontrar nuevas opciones en promoción, adaptadas a diferentes gustos, necesidades y presupuestos.

En la tienda física, los descuentos alcanzan hasta 60 %, permitiendo a los visitantes explorar el catálogo con el acompañamiento del equipo de ventas, que brinda asesoría personalizada para facilitar la elección de productos y asegurar una experiencia de compra cercana y eficiente. Paralelamente, el canal digital www.galeriaavanti.com mantiene descuentos de hasta 70 %, ofreciendo acceso las 24 horas a una selección de artículos identificados por temporada.

En el e-commerce, los clientes pueden encontrar productos de marcas como John Richmond, Blue Shaker, Harmont & Blaine, Liu Jo, Wet n Wild, Cuoieria Fiorentina, Silvian Heach, Arzberg, Lust, Brooksfield, Vanity y Hoff, entre otras, ampliando las posibilidades de compra desde cualquier lugar. Mientras tanto, en la tienda física destacan marcas como Lust, Calvin Klein, Liu Jo, Steve Madden, Diesel, Vans, David & David, Pinko y Vanity, reforzando la variedad del portafolio disponible durante esta temporada.

Como parte de su enfoque en facilitar el acceso a los productos, Galería Avanti mantiene habilitada la opción de pago a través de Finity, su sistema de cuotas, que permite a los clientes dividir sus compras y gestionar sus pagos de manera más cómoda durante el período de descuentos.

“Las temporadas de descuentos también son una oportunidad para reforzar la relación con nuestros clientes. Queremos que sientan que pueden volver, explorar y descubrir nuevas opciones a lo largo de estos días, con una propuesta pensada para acompañarlos y ofrecerles valor real en cada visita”, señaló Yaser Arafat Dagga, CEO de Galería Avanti.

Para conocer más detalles sobre los productos disponibles, promociones activas y novedades diarias, Galería Avanti invita a seguir su cuenta oficial de Instagram @galeriaavanti, donde se comparte información actualizada durante todo el mes de enero.

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