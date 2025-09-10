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Galería Avanti continúa consolidándose como un espacio de referencia en el mundo de la moda y la innovación en Venezuela. Bajo la visión estratégica de Yaser Dagga, la marca ha integrado recientemente nuevas colecciones y categorías exclusivas, fortaleciendo su compromiso de ofrecer experiencias de compra de nivel internacional con un toque local.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra la apertura de un nuevo spot de BOSS Kids, que complementa la ya consolidada oferta de BOSS para dama y caballero. Con esta expansión, Avanti reafirma su misión de crear un espacio integral donde toda la familia pueda encontrar propuestas de moda de alta gama, cuidando cada detalle en diseño, estilo y calidad.

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A esta novedad se suma la llegada de Zadig & Voltaire, una firma francesa reconocida mundialmente por su estilo contemporáneo y sofisticado, que aterriza en Avanti como parte de su estrategia de ofrecer marcas globales con gran identidad. Este nuevo espacio busca conectar con un público que valora tanto la autenticidad como la innovación, fusionando lujo y versatilidad en piezas cuidadosamente seleccionadas.

A esta emocionante serie de incorporaciones se suman las nuevas colecciones de verano, que dan la bienvenida a marcas exclusivas del grupo como Silvian Heach y John Richmond, así como las colecciones deportivas de On y New Balance. Con estas adiciones, Avanti fortalece su portafolio, ofreciendo una variedad que abarca desde la alta costura hasta la moda athleisure.

Por su parte, Liu Jo amplía su presencia dentro de la galería Avanti con una propuesta más completa que ahora incluye no solo moda femenina, sino también una línea robusta de caballero. Este avance marca un hito dentro de Avanti, pues resalta la importancia de ofrecer alternativas de lujo que atiendan diferentes estilos de vida y permitan a los clientes encontrar una oferta integral en un solo lugar.

Más allá de las marcas, Avanti también ha innovado en la distribución y diseño de espacios, integrando detalles arquitectónicos que favorecen la experiencia sensorial del visitante. Cada rincón de la galería está diseñado como un punto de encuentro con la moda, pensado para ofrecer una experiencia de compra única, donde diseño, exclusividad y atención personalizada se conjugan en un mismo ambiente.

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En palabras de Yaser Arafat Dagga, “Cada incorporación es parte de un plan estratégico que busca diversificar nuestra propuesta sin perder la esencia de Avanti: excelencia, innovación y una experiencia memorable para nuestros clientes, creemos en construir un espacio que combine moda, diseño y tecnología, siempre escuchando lo que buscan los venezolanos”.

Otro de los avances más importantes ha sido la integración de FINITY, una plataforma de pago que permite a los clientes adquirir sus productos en cómodas cuotas. Esta herramienta no solo representa un paso hacia la modernización de los procesos de compra, sino que también amplía el acceso a las marcas internacionales presentes en Avanti, permitiendo que más personas disfruten de una experiencia de lujo con opciones de financiamiento flexibles y adaptadas al mercado local.

Con estas novedades, Avanti reafirma su liderazgo como un referente en el sector de la moda venezolana, un espacio que no solo reúne a marcas internacionales de prestigio, sino que también ofrece un entorno innovador, cuidadosamente diseñado para elevar la experiencia de compra a estándares globales.

Hoy, la galería se encuentra en su mejor momento: uniendo tradición y modernidad, marcas reconocidas y tecnología, visión empresarial y cercanía con el cliente. Avanti bajo la dirección de Yaser Dagga Muhd sigue escribiendo un capítulo de expansión y consolidación que redefine la forma de vivir la moda en Venezuela.