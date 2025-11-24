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Galería Avanti formó parte de la Feria Internacional para Emprendedores Venezuela (FIPEV), uno de los escenarios más importantes del país para el impulso de iniciativas creativas, comerciales y culturales. La participación de la marca estuvo encabezada por un desfile exclusivo denominado “Línea Zero”, concebido como el punto de partida de nuevas colecciones y una vitrina para tendencias, estilo y propuestas contemporáneas.

El desfile integró piezas de reconocidas marcas internacionales disponibles en Avanti, entre ellas Liu Jo, Silvian Heach, John Richmond y PuroEgo. Cada firma presentó una cápsula compuesta por cinco looks de alto impacto, cuidadosamente seleccionados para reflejar su identidad estética, la versatilidad de su diseño y la variedad que caracteriza a la oferta de moda de Galería Avanti.

“Línea Zero” se construyó como un recorrido por distintas expresiones del estilo actual: siluetas urbanas y modernas, texturas contemporáneas, detalles distintivos y piezas que permiten explorar la moda desde la individualidad. El concepto estuvo alineado con la visión de Avanti de consolidar una plataforma que conecte tendencias globales con las preferencias del consumidor venezolano.

Apoyo al emprendimiento y talento nacional

La participación de Avanti en FIPEV respondió a su interés de formar parte activa de espacios de crecimiento para el talento local, la innovación y la actividad económica emergente. Yaser Dagga, CEO de Galería Avanti, destacó la importancia de crear puentes que fortalezcan al ecosistema de emprendedores:

“Eventos como FIPEV nos recuerdan que el talento venezolano necesita visibilidad, apoyo y oportunidades. Todos tenemos la responsabilidad de impulsar a los emprendedores, porque son ellos quienes construyen nuevas posibilidades

FIPEV reunió propuestas en moda, tecnología, gastronomía, diseño y comercio, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes apuestan por desarrollar negocios con impacto positivo en Venezuela. La presencia de Avanti reafirmó su compromiso con participar activamente en iniciativas que fomenten la creatividad y la producción nacional.

Compromiso con el desarrollo del equipo y el talento en Venezuela

Además del enfoque externo hacia emprendedores, Galería Avanti mantiene una visión interna centrada en la evolución de sus equipos, la formación continua y el desarrollo de habilidades. Este enfoque ha sido uno de los pilares del crecimiento de la compañía a lo largo de sus tres años en el mercado.

En este sentido, Yaser Arafat Dagga resaltó la importancia de seguir fortaleciendo las capacidades del talento que forma parte de Avanti:

“Nuestro compromiso es con el talento local, con nuestros trabajadores y con su crecimiento progresivo. Queremos brindarles herramientas, formación y oportunidades reales para que cada uno pueda desarrollar su potencial dentro de la organización.”

Con programas de capacitación, integración de nuevas tecnologías y dinámicas internas de crecimiento profesional, Galería Avanti busca asegurar que sus colaboradores evolucionen al ritmo del mercado y cuenten con los recursos necesarios para seguir aportando valor.

Un paso más en la visión de Avanti

La participación en FIPEV con el desfile “Línea Zero” representa un nuevo avance en la estrategia de Galería Avanti de combinar estética, innovación y experiencias diseñadas para el consumidor venezolano. La marca continúa expandiendo su catálogo, integrando nuevas tendencias y consolidando su presencia dentro del sector retail y del ecosistema de moda y estilo de vida en el país.

Con esta intervención, Galería Avanti reafirma su compromiso de seguir construyendo espacios donde el diseño, el emprendimiento y el talento nacional puedan conectar y crecer.

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