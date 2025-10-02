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El pasado 26 de septiembre, Vanity, la marca de cosméticos y accesorios de belleza exclusiva de Galería Avanti, celebró su segundo aniversario con un encuentro privado que rindió homenaje a la importancia del cuidado personal y al valor del amor propio.

“Cuando lanzamos Vanity no pensamos en una sola mujer, sino en todas: de piel jóven y madura. Agradecemos profundamente la creatividad que ha tenido la marca durante estos dos años”, expresó Maricela Granados, buyer de cosméticos y fragancias de Galería Avanti.

El evento tuvo lugar en el piso 5 de la galería, donde se encuentra el espacio dedicado a Vanity, y reunió a un selecto grupo de influencers e invitadas VIP, elegidas por su conexión con la marca y con los valores que esta representa.

“Vanity ha demostrado en estos dos años que la innovación y la accesibilidad pueden ir de la mano en el mundo de la belleza. Desde Galería Avanti continuaremos impulsando marcas propias que respondan a las necesidades del mercado y fortalezcan nuestro compromiso con la excelencia.”, destacó Yaser Dagga, CEO de Galería Avanti.

Una experiencia memorable

La modelo y presentadora de televisión, Sabrina Suik, fue la anfitriona del evento, guiando a las participantes a través de distintas actividades con las que Galería Avanti y Vanity quisieron reforzar su mensaje sobre la importancia del cuidado de la piel desde el amor propio, un trabajo de todos los días para disfrutar de los resultados en el futuro.

Una de las dinámicas más comentadas, fue la cabina de fotos con filtro de envejecimiento que permitió a las invitadas visualizar cómo luciría su piel dentro de 20 años. Con esta imagen en mano, cada participante escribió un mensaje dirigido a esa versión futura de sí misma, recordando la relevancia de las rutinas de autocuidado presentes.

Asimismo, las invitadas pudieron interactuar directamente con los productos Vanity, reconocidos por su innovación, calidad y precios accesibles, además de ser veganos y cruelty-free. Maricela Granados ofreció un recorrido por las distintas líneas de la marca, explicando sus beneficios y aplicaciones. La propuesta incluye brochas de maquillaje, esponjas, estuches, espejos, masajeadores, y una amplia gama de accesorios de belleza en tendencia.

“Este aniversario de Vanity confirma que nuestro enfoque en el desarrollo de productos de calidad y sostenibles es el camino correcto. Nuestro objetivo es consolidar a Galería Avanti como un referente en el sector retail, expandiendo la presencia de nuestras marcas y generando valor a largo plazo.”, afirmó Yaser Arafat Dagga, CEO de Galería Avanti

Novedades y próximos lanzamientos

Como parte de la celebración, se anunciaron próximos lanzamientos: una nueva colección de las populares neveras para cosméticos, ahora disponibles en diferentes tonalidades, así como el estreno de la página web oficial de Vanity, que ampliará las posibilidades de compra para los clientes. Los productos de la marca seguirán estando disponibles en y en el canal digital de Avanti https://galeriaavanti.com/.

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