¿Sabías que con CrediMax puedes ganar un auto 0 kilómetros? MultiMax, a través de su programa CrediMax, premia a los clientes que pagan al día las cuotas de los productos que adquieren a través de este programa crediticio. Y uno de esos premios es un vehículo nuevo de paquete, que se sortea dos veces al año.

Si ya utilizas CrediMax para mejorar tu hogar y has pagado todas tus cuotas a tiempo, ¡felicitaciones! Ya estás participando. Si aún no lo haces, te explicamos cómo hacerlo.

Cómo comprar en MultiMax con CrediMax

El primer paso es dirigirse a alguna de las tiendas MultiMax del país y afiliarse al servicio Priority Max. Esto tiene un costo único anual de 20 dólares, y consiste en el pago de la membresía que te dará acceso a un montón de beneficios, entre ellos el comprar a crédito en cualquiera de las sucursales a través de CrediMax.

Una vez que estés afiliado a Priority Max, el segundo paso es comprar lo que necesites. En principio, tendrás una línea de crédito de 200 dólares para adquirir lo que desees en MultiMax. Deberás pagar una inicial de 40 % sobre el monto total del producto, y el 60 % se te financiará en seis cuotas dentro del rango de los 200 USD mencionados. Por ejemplo:

Si deseas comprar un aire acondicionado cuyo costo es de 289 dólares, podrás llevártelo a casa al pagar el 40 %, es decir, 115,6 dólares. El monto restante, 173,4 dólares, lo pagarás en seis cuotas quincenales de 28,9 USD, que es la división de 173,4 entre seis.

Cuotas sin intereses

Es importante acotar que estas cuotas no acarrean intereses y se pueden pagar de diversas formas: ya sea dirigiéndose a las sucursales de MultiMax o en línea, a través del sitio web o la aplicación de PriorityMax. El sistema de pagos te dará una serie de opciones de pago, como pago móvil, Zelle o transferencia bancaria directa a través de diversos bancos nacionales, entre otras.

El tercer paso para optar al carro 0 kilómetros es el más sencillo de todos: pagar tus cuotas dentro del plazo establecido. De esta manera, no solo tendrás la opción de participar por el auto de tus sueños, sino que aumentarás tu línea de crédito (en un 50 % si finalizaste la cancelación de tu primera compra) o el número de cuotas para futuras compras.

Además, el hecho de ser un afiliado PriorityMax te da acceso a otros beneficios como descuentos en los hoteles Hesperia de todo el país, acceso VIP a las tiendas MultiMax los días de promociones especiales, caja de atención exclusiva, y más.

¿Qué esperas? Afíliate a Priority Max, comienza a equipar tu casa o apartamento, mantente al día y participa por grandes premios, entre ellos un auto 0 kilómetros.

Conoce más, visita la web oficial www.multimax.com.ve mantente atento a sus redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas, y todo lo nuevo que llega para tí.

