Compartir

Magallanes ganó el tercero en fila y busca subir en la tabla de clasificación. Los turcos vencieron a las Águilas del Zulia con pizarra de 10×3 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia ante una asistencia de 4.159 fanáticos.

Los turcos se fueron adelante en el mismo primer capítulo fabricando tres carreras. Luego de sencillos de Eliézer Alfonzo Jr y Andretti Cordero y luego jonrón de Ángel Reyes. Esto ante los envíos de Henry Centeno.

Águilas respondió con dos carreras en el tercero y una en el cuarto, dicha carrera en el cuarto capítulo fue un boleto con las bases llenas a Andrés Chaparro. Magallanes se destapó en el cierre del quinto con cuatro carreras.

Magallanes ganó el tercero en fila

Un back to back por parte de Tucupita Marcano y Renato Núñez, en el séptimo tramo Magallanes sumó una más gracias a sencillos de Eliézer Alfonzo; Andretti Cordero y Rougner Odor.

En el cierre del octavo, Carlos Rodríguez con un corredor en las bases trajo dos más para colocar el encuentro 10×3.

Juegos para este viernes:

7:00 p.m. Zulia ante Magallanes en Valencia

7:00 p.m. Margarita contra Lara en Barquisimeto

7:00 p.m. Aragua ante La Guaira en Macuto.

7:00 p.m. Caracas ante Anzoátegui en Puerto La Cruz

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas