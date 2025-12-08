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El ganado en la Autopista del Este causó varios daños y una persona lesionada. El hecho ocurrió ayer al final de la tarde en el tramo del parque de atracciones Dito Park, en sentido Valencia Naguanagua,

Un vehículo color gris sufrió severos daños y una persona resultó con una pierna fracturada debido a este hecho. El carro impactó contra una de las vacas que estaban sueltas en la Autopista.

Ganado en la Autopista del Este

Hubo varios vehículos con daños en la parte frontal debido a la presencia del ganado en los canales de la Autopista. Las autoridades viales del estado Carabobo estuvieron presentes minutos después de lo ocurrido.

Dijeron los conductores que no es la primera vez que pasa esta situación con las vacas en la Autopista. Indicaron que una de las vacas sufrió severas lesiones quedando afectada en uno de los canales.

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No hubo volcamiento

En redes sociales, sobre todo en Instagram habían afirmado que un camión había volcado con las vacas, pero la información es completamente falsa. Incluso se llegó a decir que era una gandola con vacas que había volcado.

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