Compartir

Los ganadores de los premios Oscar 2023 brillaron en la noche más esperada del año el cual no tuvo muchas sorpresas. Elegancia, glamour, estrellas invitadas y muchos aplausos se vieron la noche de este domingo.

Pinocho de Guillermo del Toro ganó como la película de animación.

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes. Ganó como mejor actor de reparto.

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes. Fue premiada como mejor actriz de reparto. Es el primer Oscar para Curtis en varias décadas de carrera.

Navalny. Se llevó el premio al mejor documental.

An Irish Goodbye. Ganadora en mejor cortometraje en acción real.

Sin novedad en el frente. — James Friend. Primer lugar en mejor cinematografía.

La ballena, ganó como el mejor maquillaje.

Black Panther: Wakanda Forever. Premiada como mejor diseño de vestuario.

Sin novedad en el frente, Edward Berger. Mejor película internacional.

The Elephant Whisperers. Ganó como mejor corto documental.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, major corto animado.

Sin novedad en el frente. Mejor diseño de producción y banda sonora

Avatar: el sentido del agua. Mejores efectos visuales.

Ganadores de los Oscar 2023

Una pausa musical vino de la mano de la elegancia y sobriedad de Rihanna, la cual se vio muy bien en el escenario. Esta vez sin mucho baile y brillando en la pantalla, la cantante fue aplaudida por su corta participación.

Todo a la vez en todas partes, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ganó como mejor guión original.

Ellas hablan, de Sarah Polley por su trabajo con el libro de Miriam Toews. Premiada como mejor guión adaptado.

Top Gun: Maverick. Oscar al mejor sonido.

Naatu Naatu de RRR, ganó como mejor canción original.

Todo a la vez en todas partes. Triunfó como mejor edición.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes. Ganó como mejor dirección.

Brendan Fraser ganó su primer Oscar como mejor actor principal

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes, mejor actriz.

Todo a la vez en todas partes. Ganó como mejor película.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.