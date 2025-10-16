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En la mañana de hoy se reportó el volcamiento de una gandola cargada de cerveza en la avenida José Laurencio Silva. Enseguida personas que transitaban por el lugar llegaron al sitio.

Algunos cargaron con vacíos como con la bebida espumosa mientras otras cuantas quedaron rotas en el pavimento. Las autoridades llegaron al sitio para controlar la situación además de hacer la limpieza de la zona.

Gandola cargada de cerveza volcó en Cojedes

El accidente con el vehículo pesado dejó un retraso vial en esta zona del país.

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