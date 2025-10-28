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Gandola cargada de cervezas volcó en la Autopista Valencia Puerto Cabello y dejó un fallecido

By Redacción Noticias24Carabobo
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Gandola cargada de cervezas volcó en la Autopista Valencia Puerto Cabello
Fotos: Cortesía.

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Gandola cargada de cervezas volcó en la Autopista Valencia Puerto Cabello hoy en horas de la mañana. Al lugar se presentaron autoridades viales del estado Carabobo para atender la situación presentada con el vehículo de carga.

Gandola cargada de cervezas volcó en la Autopista Valencia Puerto Cabello

La gandola Mack color blanco con la carga cerrada color azul quedó en la vía rápida de la arteria vial que une a Valencia con Puerto Cabello. El hecho vial ocurrió en el kilómetro 180 de la autopista.

El accidente ocurrido, a las 7:55 minutos de la mañana dejó una persona fallecida. 

Fotos: Cortesía.

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