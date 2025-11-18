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Una gandola cargada de madera volcó en la Autopista Valencia Puerto Cabello hoy martes 18 de noviembre de 2025. Las autoridades se encuentran en la arteria vial que comunica a Valencia con el Puerto.

Se pudo conocer que hubo un lesionado el cual fue atendido por los paramédicos de Invialca y llevado a un centro asistencial. El volcamiento de dicho vehículo de carga ocurrió en el tramo de Trincheras.

Dicho lesionado falleció en el traslado a un centro de salud. Y la otra persona murió en el accidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Gandola cargada de madera volcó en la Autopista Valencia Puerto Cabello

El hecho vial se suma a los ocurridos en esta autopista en lo que va de año.

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