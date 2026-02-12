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Una gandola con alimentos para animales derramó la carga en la ARC. El hecho ocurrió en el tramo Carabobo, siendo atendido de inmediato por funcionarios de Invialca, despejando la vía más importante del centro del país.

Equipo de Operaciones Viales en guardia nocturna atendió hecho fortuito registrado pasada la medianoche a la altura del kilómetro 141 de la ARC, sentido Valencia-Maracay. Un vehículo de carga pesada tipo granelero, al cual se le abre la compuerta derramando parte de la carga, alimento concentrado para animales.

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Informó Invialca que de inmediato fue desplegado un dispositivo de seguridad para la mitigación y eliminación de riesgos, quedando despejada la vía. Y el punto afectado en su totalidad. El accidente no dejó lesionados.

Gandola con alimentos para animales derramó la carga en la ARC

Los funcionarios del Instituto de Vialidad del estado Carabobo limpiaron las vías. El alimento concentrado para animales quedó al costado del hombrillo. Este hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo.

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Es por ello que hacemos el llamado a los conductores a transitar con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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