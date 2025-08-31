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Un incidente se registró en la mañana de este domingo 31 de agosto en la transitada carretera Punto Fijo-Coro, cuando una gandola que transportaba 38 mil litros de gasoil se incendió parcialmente.

El fuego, que se originó en la cabina del vehículo (conocida como chuto), fue controlado con éxito por una unidad multipropósito del Cuerpo de Bomberos de Falcón.

Bajo la supervisión directa del general Paulo Zavala, se aplicaron 1.600 litros de agua para sofocar las llamas y neutralizar el riesgo de una explosión.

Gandola de gasoil se incendió en Punto Fijo

Las autoridades confirmaron que, a pesar de la gravedad del suceso y la naturaleza inflamable de la carga, no se reportaron heridos. La rápida respuesta de los equipos de emergencia fue crucial para evitar que el fuego alcanzara la cisterna, lo que habría desencadenado una catástrofe ambiental y humana.

En el lugar del siniestro se hicieron presentes comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Según las primeras investigaciones, la causa del incendio fue la explosión del turbo del vehículo, lo que provocó el derrame del combustible sobre el motor, desatando el fuego.

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