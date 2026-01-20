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Una gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello impactó contra una montaña, el hecho ocurrió la noche de ayer lunes 19 de enero de 2026; en el kilómetro 183 sentido Valencia, reportó el Canal de Emergencia.

El vehículo pesado llevaba bobinas de hierro, el mismo sufrió un desperfecto mecánico que hizo que retrocediera hasta impactar contra la montaña. Afortunadamente no chocó contra otros vehículos en la vía, quedando al costado de la misma.

Gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello

Enseguida el equipo de operaciones viales de Invialca atendió la situación presentada. En la actualidad el canal rápido está activo en dicha autopista. Mientras que las autoridades están trabajando en el lugar.

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Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en esta arteria vial. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, conduce a una velocidad moderada, no lo hagas por el hombrillo.

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