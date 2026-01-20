PortadaRegionesCarabobo

Gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello impactó contra una montaña

By Redacción Carabobo
0
89
Gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello
Foto: Canal de Emergencia.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello impactó contra una montaña, el hecho ocurrió la noche de ayer lunes 19 de enero de 2026; en el kilómetro 183 sentido Valencia, reportó el Canal de Emergencia.

El vehículo pesado llevaba bobinas de hierro, el mismo sufrió un desperfecto mecánico que hizo que retrocediera hasta impactar contra la montaña. Afortunadamente no chocó contra otros vehículos en la vía, quedando al costado de la misma.

Gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello

Enseguida el equipo de operaciones viales de Invialca atendió la situación presentada. En la actualidad el canal rápido está activo en dicha autopista. Mientras que las autoridades están trabajando en el lugar.

NO DEJES DE LEER AHORA: Precio del dólar BCV hoy 19 de enero de 2026 y la tasa para este martes

Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en esta arteria vial. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, conduce a una velocidad moderada, no lo hagas por el hombrillo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Choque múltiple en la avenida Bolívar dejó varios lesionados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCanal de Emergencia.
Artículo anterior
Estado del tiempo para hoy 20 de enero de 2026 según el INAMEH
Artículo siguiente
¡Trágico!, Camión de desechos sin frenos causó choque múltiple en municipio del Táchira
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes