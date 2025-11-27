Compartir

Una gandola sin frenos en Barquisimeto dejó tres personas muertas y al menos nueve lesionadas. El trágico accidente ocurrió en la avenida Florencio Jiménez en la entrada de El Tostao.

El trágico hecho ocurrió ayer miércoles 26 de noviembre de 2025 cerca de la 1:30 de la tarde. El vehículo de carga venía sentido oeste-este, según testigos en el lugar dijeron que la gandola al parecer tuvo problemas en el sistema de frenos.

Primero impactó de manera violenta contra una unidad de transporte público, para luego chocar contra unos motorizados y un vehículo particular. Tres personas murieron de manera instantánea tras quedar debajo de las ruedas de la gandola.

Gandola sin frenos en Barquisimeto dejó tres personas muertas y nueve lesionadas

Enseguida se presentaron ambulancias, paramédicos como funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana. Los lesionados fueron llevados al Hospital del Seguro Social Pator Oropeza.

NO DEJES DE LEER AHORA: Compartía licor con su amigo y lo asesinó con un arma blanca

Entre las personas lesionadas se encuentran varias de gravedad que están siendo atendidas por los médicos de guardia. La gandola quedó retenida y a la orden de las autoridades para las investigaciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas