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Un gandolero quedó lesionado luego de estrellarse contra un restaurante en Tucacas. El hecho ocurrió a las 9:50 de la noche del lunes 23 de febrero de 2026 en el municipio Silva; en la Carretera Nacional Morón Coro.

El accidente ocurrió en el par vial de Puerto Flechado en Tucacas. En el lugar estuvieron funcionarios de bomberos de Falcón, bajo la coordinación de la Redan Occidental como la Zoedan Falcón. Además de funcionarios de cuerpos de seguridad de esa entidad.

Gandolero quedó lesionado luego de estrellarse contra restaurante en Tucacas

La gandola se estrelló contra la estructura del restaurante Tucacas Grill. La gandola pertenece a un transporte del estado Carabobo con sede en Valencia. El mismo con un tanque de 28.000 litros el cual estaba vacío en el momento.

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El conductor identificado como Manuel Colmenares de 65 años de edad sufrió politraumatismo craneoencefálico leve con lesión en la nariz. Este fue llevado al Hospital Lino Arévalo de Tucacas.

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