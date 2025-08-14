Compartir

Un hombre ganó la lotería en Kentucky pero fue arrestado en un hotel en Florida. James Farthing fue arrestado tras agredir a un oficial de la policía. Farthing no se imaginó que se iba a ganar el Powerball de Kentucky.

La suerte le llegó de la noche a la mañana, pero con ella también un proceso que lo mantiene detenido. Con problemas serios con la justicia al oponerse a ser arrestado en un hotel de Florida.

El ticket de lotería de dos dólares lo llevó a ganarse 167.3 millones de dólares. El sujeto estaba en un hotel al parecer celebrando el premio. Pero la oficina del alguacil de Pinellas en Florida ordenó arrestarlo.

Ganó la lotería en Kentucky

Una cámara de seguridad captó el momento cuando Farthing es tomado por un oficial de la policía. Mientras otros uniformados intentan agarrarlo, este se resistió a la autoridad y fue controlado con una pistola taser.

Fue cuando lo arrestaron, uno de los oficiales dijo que Farthing se puso agresivo y lo pateó en el rostro, esto en medio de la intervención de la policía. El ganador del premio de Kentucky permanece arrestado.

Tras estar celebrando tiene ahora que enfrentar cargos de resistencia como violencia y agresión a un agente policial. Además de agresión a los policías y agresión simple en el hotel de Florida.

