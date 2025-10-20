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El cronograma oficial de la gasolina subsidiada en octubre ya lo dieron a conocer. Muy pendiente los conductores con su número de placa para poder equipar. Recuerda que debes estar afiliado a la plataforma Patria. Y el mismo estará valido desde hoy hasta el próximo 26.

Son 120 litros mensuales para los conductores con automóviles como un total de 60 litros para las motos registradas. Para poder solicitar tu saldo de combustible puedes enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777

Gasolina subsidiada en octubre

Lunes 20 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Martes 21 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 22 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8

Jueves 23 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes 24 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2

Sábado 25 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Domingo 26 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6

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