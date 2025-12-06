Un inusual incidente ocurrió en el banco DenizBank ubicado en Turquía, cuando un gato ingresó en horas de la noche a la entidad financiera y encendió el sistema de alarma.
Los sensores detectaron su movimiento y comenzó a sonar la sirena. Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar, pero grande fue la sorpresa cuando no encontraron a ningún ladrón y vieron al felino dentro, a través de las puertas de vidrio.
El gracioso episodio fue grabado en un video que se hizo viral, donde se observa al animal maullando a los intervinientes para que lo dejaran salir.
في تركيا… الشرطة تُستدعى إلى بنك Denizbank بعد انطلاق أجهزة الإنذار، لتكتشف أن “المتهم” ليس لصًا بل قطة صغيرة عالقة داخل المبنى 🐱🚨 pic.twitter.com/kadWhsxkCU
— Salah (@MrSalah05) December 3, 2025
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