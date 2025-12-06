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Viral: Gato desató un mega operativo policial en Turquía tras ingresar a un banco (+VIDEO)

By Redacción Carabobo
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gato ingresó banco

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Un inusual incidente ocurrió en el banco DenizBank ubicado en Turquía, cuando un gato ingresó en horas de la noche a la entidad financiera y encendió el sistema de alarma.

Los sensores detectaron su movimiento y comenzó a sonar la sirena. Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar, pero grande fue la sorpresa cuando no encontraron a ningún ladrón y vieron al felino dentro, a través de las puertas de vidrio.
El gracioso episodio fue grabado en un video que se hizo viral, donde se observa al animal maullando a los intervinientes para que lo dejaran salir.

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