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Un inusual incidente ocurrió en el banco DenizBank ubicado en Turquía, cuando un gato ingresó en horas de la noche a la entidad financiera y encendió el sistema de alarma.

Los sensores detectaron su movimiento y comenzó a sonar la sirena. Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar, pero grande fue la sorpresa cuando no encontraron a ningún ladrón y vieron al felino dentro, a través de las puertas de vidrio.

El gracioso episodio fue grabado en un video que se hizo viral, donde se observa al animal maullando a los intervinientes para que lo dejaran salir.