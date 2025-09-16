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La presencia de un gavilán pollero fue reportada en la avenida 137 de Valencia. Funcionarios del cuerpo de bomberos del estado Carabobo llegaron hasta la parroquia San José frente a un establecimiento comercial

Allí se realizó la captura y debida protección de una especie conocida por su nombre científico como “Rupornis Magnirostris”, mejor conocida como gavilán de pollos. Una persona noitificó sobre la presencia del mismo.

La comisión bomberil, al llegar al lugar, procedió con las maniobras necesarias para asegurar al ejemplar, garantizando su integridad física y evitando riesgos tanto para el animal; como para los habitantes del sector.

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Gavilán pollero fue rescatado en la calle 137 de Valencia

Una vez bajo resguardo, el ave fue trasladada a la Estación Central de Bomberos Carabobo, donde permaneció en observación, cumpliendo con los protocolos de protección. Posteriormente, se efectuó la entrega formal en el Zoo Aquarium de Valencia.

El personal del espacio constató las condiciones regulares del ave para iniciar su proceso de recuperación y resguardo especializado.

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