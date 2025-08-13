martes, agosto 12, 2025
¡Si acepto! Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometieron

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han decidido que es el momento de pasar por el altar y su boda, que ya era una de las más esperadas del panorama celebrity, está generando absoluta expectación.

Tras nueve años de noviazgo y dos hijas biológicas junto al futbolista, además de convertirse en madre de familia del resto de los hijos de Ronaldo, la modelo y empresaria publicó en redes sociales el increíble anillo con un hermoso texto; «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

La imagen que ya está dando la vuelta al mundo es la de la mano de Georgina posando con un llamativo anillo, protagonizado por un diamante XXL que podría llegar a pesar entre 40 y 45 quilates. Se trata de una joya que muchos ya se están refiriendo a ella como una pieza que podría estar sacada de un museo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El anillo cuenta con un gran diamante central de corte ovalado, que incluye otras dos piedras en el lateral que lo hace todavía más llamativo. Aunque no se han confirmado los detalles oficiales del mismo, por su apariencia, esta pieza probablemente estaría creada en oro blanco o platino.

Asimismo, expertos en materia, así como otros medios de comunicación que se han puesto en contacto con joyeros, aseguran que la joya podría llegar a tener un valor de 2 o 3 millones de euros, mientras que la revista ¡Hola! habla de que la pieza podría costar hasta unos 6 millones de dólares. 

