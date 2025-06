Compartir

La actriz Marjorie de Sousa vuelve a estar en el ojo del huracán. Luego de que su expareja y padre de su hijo, Julián Gil, afirmara que fue la venezolana quien causó el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, esta última salió en defensa de la caraqueña.

En declaraciones a la prensa mexicana, Bazán respondió a los señalamientos de Gil. «Que alguien se involucre en un tema que no es suyo me parece de lo más bajo, la verdad. Es bien fácil decir y aventar una mentira al aire para que se haga una avalancha», criticó la protagonista de «Alguien te mira».

«Cuando sea algo así, no me da miedo hablar fuerte y claro y poner las cosas claras. Siempre he hablado con la verdad y la verdad está en mi canal de YouTube desde hace de años. Quien tenga dudas que vaya a mi canal de YouTube y ahí están todas las respuestas. No tengo nada más que decir, ya no voy a entrar en polémicas», siguió en referencia a un video que publicó, en el que acusó a la rusa Irina Baeva de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto.

Noticias 24 Carabobo

