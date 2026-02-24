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El serpentinero Germán Márquez no estará con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. La selección que dirige Omar López pierde otra de las cartas fuertes para este torneo que empezará la semana próxima.

Márquez era uno de los abridores de Venezuela pero ahora estará en su reemplazo el lanzador Anthony Molina. Luego de la lesión de Pablo López, el pitcheo venezolano se ha visto con muchas restricciones.

El mánager Omar López junto a su staff de técnicos se han movido y colocado a los suplentes para este caso. Se espera que los lanzadores llamados en lugar de López, y de Márquez cumplan con el papel.

Germán Márquez no estará con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

Venezuela no se ha quedado en el limbo, por el contrario enseguida se han buscado otros jugadores venezolanos que tendrán la oportunidad de estar en el torneo de beisbol. Venezuela debutará contra Países Bajos la semana próxima.

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A pesar de todo el plantel venezolano cuenta con buenas piezas para el Clásico Mundial. Se espera que cumplan con los compromisos y que Venezuela llegue lo más lejos posible en la contienda.

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