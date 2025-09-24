Compartir

En la antesala de la celebración del Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la alcaldesa Dina Castillo, bajo las orientaciones del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro, junto a German Otero, secretario de Inclusión y Protección Comunal de Carabobo, dio la bienvenida a la Ruta Rosa en Valencia, con una Jornada de Atención Social gratuita en la comuna Socorro Bolivariano, de la parroquia Miguel Peña.

Al respecto, la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo destacó que, “queremos agradecer a nuestro gobernador Rafael Lacava porque tiene un gran equipo de desarrollo social, de Insalud y 0800 Bigote desplegados en la calle dando respuesta a nuestro pueblo”.

«Estamos comenzando el Mes Rosa, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, y lo hacemos con esta jornada de atención social integral, que se prolongará durante todo el mes de Octubre, dirigida, en primera instancia, a la mujer con el objetivo de impulsar la prevención del cáncer de mama, con atención médica preventiva y despistajes contra esta patología”, puntualizó.

Ruta Rosa en Valencia

Agregó la alcaldesa Dina Castillo, que esta jornada inaugural ofreció atención gratuita en medicina pediátrica, triaje, medicina general, odontología, inmunización, ginecología, mamografía, ecografías y entrega de medicamentos, además de servicio de peluquería y depilación de cejas, entre otras actividades.

Finalmente, expresó que a pesar de la amenaza extranjera que enfrenta Venezuela, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal, continuarán trabajando para atender las necesidades del pueblo venezolano, enmarcado en la Ley del Plan de la Patria y las 7 Grandes Transformaciones, en particular la 4T en el área Social, en beneficio del pueblo.

“Esta jornada es super importante, es totalmente gratuita y aborda a los habitantes de las 13 comunidades de la comuna Socorro Bolivariano, continuaremos aquí el día mañana (miércoles) y felicito a todos los médicos y a todo el equipo que hace posible este despliegue, a nuestro gobernador Rafael Lacava y en especial a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos llamó a irnos a las calles, menos escritorios más territorios”, concluyó.

Otero: Ruta Rosa llegará a los 14 municipios de Carabobo

Por su parte, Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Comunal del Gobierno de Carabobo, indicó que “está mega jornada social se desplegará en los 14 municipios del estado, con servicios de prevención de cáncer de mama y de cuello uterino durante este mes rosa”.

Al respecto aseguró, que gracias a las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro, el equipo social de la Gobernación de Carabobo afianza la 4 Transformación de las 7T, «a fin de promover estas jornadas sociales y atender las necesidades del pueblo y en especial a la mujer carabobeña».

En esta jornada, participaron entes nacionales, regionales y municipales, entre los que destacan la Dirección General Sectorial de Desarrollo Social de la Alcaldía de Valencia, el 0800 Bigote, Somos Venezuela, Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género “Columba Rivas” (Inmujer), Fundación para la Solidaridad Social (Fundasocial), Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia (Fundacultura) y la Dirección de Salud de la Alcaldía de Valencia, entre otros.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: