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Gilberto en Guanajuato tiene un taller exposición en su casa donde todos los materiales de desecho los ha transformado en algo útil. La inventiva de este hombre ha sorprendido a muchas personas en su país y fuera de el.

Una camioneta la ha transformado con materiales de desecho, donde los cauchos sirven para el asiento del mismo. Una lleva de cruz con una cadena es el volante, además de eso todo lo que no sirve él le da una vida útil.

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Cuenta Gilberto de manera jocosa que el trabajó en la Nasa pero lo echaron. Esto ya que toda la vida se la ha pasado inventando. Todo lo que tiene en su casa exposición desde el baño, la cocina, entre otras áreas tiene todo con dichos materiales.

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Gilberto en Guanajuato, México

Muchas personas se acercan a su espacio para tomarse fotos con los inventos como para hacerles reportajes de noticia. No pierde nada, desde una plancha vieja, hierros los transforma en bicicletas y así vive.

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