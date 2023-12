Compartir

La firma venezolana Chetenefrega sorprendió con un desfile sensorial para el lanzamiento oficial de su nueva colección titulada «Gioia del Natale». Que se traduce en español como “la alegría de la Navidad”, en las instalaciones del Hotel Internacional de Valencia.

Una experiencia, cincos sentidos. Con el uso de un antifaz, los invitados eran guiados hacia el área del desfile por el staff de producción. Cada uno, con una caja de elementos sensoriales complementarios.

Esferas blancas que simulaban la nieve, galletas navideñas horneadas para el gusto y ramas naturales de pino. Que desprendían el olor inconfundible y característico que conectaban al usuario con la llegada de la mejor época del año, la navidad.

Bajo una lluvia de esferas de nieve, comenzó el desfile de una colección reluciente, disruptiva y elegante. Que presenta un catálogo de prendas exclusivas en colores como el negro, blanco, rojo, plateado y dorado.

Entre las diferentes piezas, destacan los blazers formales, pantalones, camisas, vestidos con flores en alto relieve y faldas. Así como también, accesorios con brillantes, piezas y algunas combinaciones en denim al estilo Chetenefrega.

Gioia del Natale: Una experiencia sensorial

La presentación cerró con la icónica canción «All I Want for Christmas Is You», en la voz de la talentosa cantante Veruska Valdés. Y las palabras de la CEO y directora de la marca Nancy González se sintieron en el evento.

“Me siento agradecida y feliz de que hoy estén aquí, acompañándonos en esta nueva experiencia sensorial que creamos para ustedes y que, a su vez. Es el lanzamiento de la nueva colección”, dijo

“Una propuesta que trae Chetenefrega para celebrar nuestro primer aniversario. Gracias a todo nuestro equipo comprometido con la marca, a nuestra directora creativa Stefania Tubio, a quienes han hecho todo esto posible”.

El evento contó con la presencia de clientes, amigos, familiares, aliados comerciales, personalidades de la ciudad, modelos. Además de diseñadores de moda, influencers y medios de comunicación, quienes disfrutaron de coctelería, dulces, chocolates de la marca Borburata.

La marca ya está disponible en la sede ubicada en las instalaciones del Hotel Internacional, en horario comprendido desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm. Para más información a través de la cuenta oficial de Instagram @chetenefrega.ve

