Gloogle Play implementará una función que dará un aviso en aquellas aplicaciones que no trabajen correctamente.

El aviso que muestra la Google Play Store funciona de una manera muy sencilla. Dicha tienda analiza el correcto funcionamiento de cada aplicación cuando se descarga e instala en un dispositivo, y asocia dicho funcionamiento a la configuración de hardware de éste.

Si la tasa de error que registra una aplicación bajo una misma configuración de hardware alcanza el 8%, entonces muestra el mensaje de alerta, pero solo a aquellos usuarios que tengan un dispositivo con la misma configuración.

Por ejemplo: una aplicación acumula una tasa de error del 10% cuando se utiliza con un Galaxy S20, pero solo tiene una tasa de error del 2% cuando se ejecuta con un Xiaomi 12.

En ese caso, el mensaje de aviso solo te aparecerá si intentas descargar esa aplicación con un Galaxy S20, pero no lo verás si procedes a descargarla desde un Xiaomi 12.

Este aviso se puede mostrar en función no solo de los problemas que dé una aplicación, como cierres y bloqueos, sino también cuando ofrece un mal rendimiento, así que dependiendo del origen de cada problema, se verá un tipo de mensaje u otro.

Aunque aparezca este mensaje, no impedirá que descarguemos la aplicación. Sin embargo, ya se contará con el aviso de que podría no funcionar bien en nuestro celular.

Si no aparece ningún aviso todavía eso no quiere decir que no se tenga acceso a esta nueva función. Puede indicar que todavía no tengas suficientes para valorar las aplicaciones que utilizas en tu dispositivo, o que la configuración de hardware de este no dé ningún problema con dichas aplicaciones.

