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El gobernador del Zulia Luis Caldera dio el balance tras los sismos ocurridos la noche del miércoles 24 de septiembre de 2025. Desde la zona colonial de la capital zuliana, indicó que en el municipio Baralt no hubo víctimas como tampoco personas lesionadas.

“Ante este movimiento sísmico con epicentro en el municipio Baralt, no tenemos ni víctimas, ni heridos”, dijo Caldera acompañado de parte de funcionarios de rescate. Resaltó que se mantiene activado el protocolo de riesgos.

El cual está conformado por 19 cuerpos de bomberos, como de las las 21 direcciones de Protección Civil, y todos los cuerpos de seguridad del Estado, dijo Caldera. Indicó que se mantienen evaluando si hubo daños estructurales.

Gobernador del Zulia Luis Caldera dio el balance tras los sismos

Reportó que hay estructuras afectadas esto en el Hospital Luis Razetti, de Pueblo Nuevo, y el Puente de San Pedro, en el municipio Baralt; además el Hospital de Santa Bárbara en el municipio Colón.

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Como el Hospital General del Sur y la Iglesia Santa Bárbara, que es patrimonio cultural del Zulia, en la capital zuliana. En la actualidad siguen recopilando información de más evaluaciones que se le están haciendo a zonas afectadas.

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