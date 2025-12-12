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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava Evangelista, acompañó al G/D Héctor Cadenas Daal, comandante de la ZODI Carabobo, durante el Acto de Ascenso de más de 100 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Durante la actividad celebrada en el salón Teniente Pedro Camejo de la Zona Operativa de Defensa Integral 42 Carabobo (ZODI Carabobo) en el municipio Naguanagua, señaló que estos ascensos son una demostración de la valentía de estos hombres y mujeres comprometidos con la defensa de la Patria en sus diferentes frentes.

“Con mucho orgullo, felicito a los oficiales ascendidos y a los familiares que acompañan a estos hombres y mujeres, porque conozco la complejidad que tiene esta carrera, es por eso que me llena de satisfacción ver como estos oficiales patriotas trabajan en la defensa de la Patria, y nos da la convicción que estamos preparados para preservar nuestra identidad cueste lo que cueste, porque nosotros luchamos por nuestros ideales de libertad y soberanía”, expresó.

Ascensos de la FANB en Carabobo

A su vez, indicó que la población y los efectivos de seguridad han realizado una fusión bastante efectiva, ya que poseen una claridad sobre el panorama actual, lo que le permite reconocer las amenazas que vive el país y las diferentes acciones para su resguardo.

“Desde Alaska a la Patagonia no hubo nadie que superara la hazaña de nuestros libertadores encabezados por Simón Bolívar, y yo creo firmemente que todos nosotros estamos llenos de ese espíritu de lucha, ya que mientras nosotros estemos aquí, la soberanía e independencia heredada de estos mártires la defenderemos a capa y espada cuando sea necesario, y todos los que amamos esta tierra no dejaremos jamás que nos vuelvan a pisotear”, dijo.

El destacado Acto de Ascenso también contó con la presencia del Secretario General y Secretario de Seguridad del Gobierno de Carabobo, Jesús París Lara, la alcaldesa de Naguanagua, abogada Elizabeth Niño, autoridades militares, tales como: Oficiales Generales, Almirantes, Oficiales Superiores, Comandantes, Directores de las Unidades Operativas y Dependencias administrativas, así como familiares de los homenajeados.

Con la realización de este tipo de eventos, se da cumplimiento a las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la unión cívico-militar-policial en todo Carabobo.

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