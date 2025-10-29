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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, acompañó la Gala de Instalación de la Filuc 2025. La cual se celebra en su 22º edición en el Centro de Interpretación Histórica, Cultural y Patrimonial de la casa de estudios superiores ubicada en el municipio Valencia.

El mandatario regional fue recibido por la rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Jessy Divo de Romero, quien señaló que el apoyo de las autoridades del Gobierno Regional y Municipal, empresas privadas y cuerpo diplomático acreditado en el país, ha hecho posible la realización de este tipo de actividades.

“Nos encontramos en este importante recinto para dar la bienvenida a un evento tan significativo como lo es nuestra Filuc, y cuando digo nuestra no solo me refiero a quienes hacemos vida en la universidad, sino también a todas las instituciones públicas y privadas que nos ayudan a la organización de esta feria y a toda la población que participa de forma activa en cada una de nuestras actividades”, expresó.

Gobernador Lacava acompañó Gala de Instalación de la Filuc 2025

Asimismo, indicó que estos eventos son propicios para promover el encuentro y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad civil para consolidar la paz y la unidad en el país.

Cabe destacar que en esta gala fue impuesta la medalla de la Orden Alejo Zuloaga Egusquiza en su única clase a la escritora y ensayista española María Eugenia Álvarez Rico, autora de diversas novelas que han sido galardonadas a nivel nacional e internacional.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la lectura y la escritura en los carabobeños y carabobeñas.

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