Compartir

Valencia, 04 de febrero (Prensa Gobernación de Carabobo).- En el marco del Día de la Dignidad Nacional, en conmemoración del 34º aniversario de la rebelión militar liderada por el Comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, recalcó que el pueblo venezolano se mantiene compacto junto a sus dirigentes políticos, con la firme voluntad de luchar por la paz, en un acto celebrado en el módulo Canaima de la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

Durante su discurso como orador de orden en una sesión solemne del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo (Clebc), el mandatario regional señaló que desde aquellos hechos que dieron paso a la Revolución Bolivariana hasta la actualidad, y a un mes del ataque que terminó en el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, los patriotas se mantienen firmes trabajando en su liberación y reafirmando el compromiso de la consolidación de la soberanía e independencia.

«En este recorrido que hemos hecho a lo largo de los años, la Revolución ha plantado las bases para construir lo que hoy día somos los venezolanos, hoy celebramos la dignidad que caracteriza a los patriotas y a cada venezolano y a cada venezolana que lucha por la construcción de una patria soberana, expresó.

Asimismo, precisó que a pesar del complejo panorama que atraviesa el país en la actualidad, los venezolanos demuestran cada día su entereza y capacidad de seguir adelante, dando cumplimiento a las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas con firmeza por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Gobernador Rafael Lacava Día de la Dignidad Nacional

«Al final este pueblo patriota, hermoso y valiente, aquí está firme, esperando que nos devuelvan al Presidente Nicolás Maduro y a la Primera Dama Cilia Flores, pero también apoyando a nuestra Presidenta encargada Delcy Rodríguez, porque sabemos que todos y cada uno de nosotros, debemos recoger las banderas de Bolívar, Chávez y Maduro, para impedir que este país caiga en manos de una derecha fascista y atolondrada que lo que ha creado es hambre, miseria y desolación», comentó.

Lacava también recalcó que el pueblo venezolano es consciente de todos los factores internos y externos que han buscado desestabilizar a la nación, por lo que se mantiene trabajando de forma cohesionada con los entes gubernamentales para garantizar la paz y la tranquilidad.

«El Poder Popular en las comunidades está compactos con su dirigencia política, el Poder Popular con su Presidenta encargada, su gobernador, sus alcaldes y alcaldesas, porque al final estamos dando una demostración más de lo que es capaz de hacer el pueblo venezolano por defenderse y defender nuestra identidad».

La actividad contó con la presencia de diversas autoridades civiles y militares, entre ellas, la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, el General de División (G/D) Héctor Cadenas Daal, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 42 Carabobo (ZODI Carabobo), familiares de los caídos del 4 de febrero de 1992 e integrantes de los Movimientos 4F y Fortín 4F, quienes realizaron ofrendas florales en honor a los participantes en esta gesta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Lacava designado representante de los gobernadores en el Consejo Federal de Gobierno