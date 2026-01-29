Compartir

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava junto a la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, anunció el cronograma de actividades con motivo de los “Carnavales Valencia Te Quiero 2026”.

“Aquí estamos afinando los motores para estos carnavales que van a estar geniales. Junto a la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo y todos los entes estamos preparando algo bien chévere para que todos disfruten. (…) Todo estará conceptualizado en la Patria, los Símbolos Patrios del estado Carabobo y de nuestro presidente Nicolás Maduro quien sé que pronto regresará con nosotros”, dijo el gobernador Lacava.

Carnavales Valencia Te Quiero 2026

Las actividades iniciarán el sábado 31 de enero con el Casting Candidatas Carnavales 2026, en el Teatro Municipal de Valencia a las 9:00am. Seguido de la Rueda de Prensa y Entrega de Bandas el lunes 02 de febrero en el Centro de Artes Vivas “Alexis Mujica” (CAVAM) a partir de las 10:00am y el Martes 10 de febrero, será la Prueba de Talentos, Presentación a la Prensa y Desfile de Carabobo Sostenible en el Centro Histórico de Valencia (en la galería Ciudad Mural) a las 6:00pm.

Luego el viernes 13 de febrero comienza el festejo con el Carnaval Pedagógico a partir de las 9:00am en la Avenida Cedeño. Después, toda Valencia está invitada al gran espectáculo: La Gala “Elección de la Reina Carnaval Valencia Te Quiero 2026” en el Parque Draculandia a partir de las 6:00pm.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

“La ganadora recibirá 5.000 dólares en premio metálico, 2.500 la que quede en segundo lugar y de tercera, mil dólares”, anunció el gobernador

El sábado 14 de febrero continúa la celebración carnestolenda con el desfile en la Avenida Bolívar Norte de Valencia a las 5:00pm; y el domingo 15, desfile en la Av. Sesquicentenaria a partir de las 4:00pm.

“¡Ojo pelao! porque el premio a la mejor carroza será de 10 mil dólares. Así que tienen que prepararse para crear la mejor carroza con la mejor comparsa”, exclamó.

El festejo seguirá el lunes 16 de febrero con los Carnavales en Draculandia, para todas las familias valencianas.

“Muchas buenas noticias para todo el estado Carabobo, a pesar de las malas noticias del 3 de enero con el secuestro de nuestro Presidente Nicolás Maduro y la primera Dama Cilia Flores. Tendremos muchas noticias que dar. (…) Toda Carabobo está al lado de Delcy para lo que necesite” concluyó desde salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano de Valencia (CMBV).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas