El gobernador Rafael Lacava, junto a la primera dama del estado Carabobo Nancy de Lacava y la alcaldesa Elizabeth Niño, celebraron la noche de este viernes la tradicional serenata a la Virgen de Begoña en la plaza Bolívar de Naguanagua con la presentación de la Billo’s y el cantante de música llanera Edgardo Ramírez.

«Que maravillosa luce esta plaza, felicito a la alcaldesa Elizabeth Niño, se está estrenando con esta serenata en honor a Nuestra Señora de Begoña y gracias al padre Ricardo Guerra, por acompañarnos en esta festividad», comentó el gobernador, minutos antes de dirigir el conteo regresivo para darle paso a la celebración.

Junto a la alcaldesa y acompañantes, el mandatario regional reiteró que los naguanagüenses están bendecidos gracias a la Virgen de Begoña. «Son 243 años que está cumpliendo La Patrona del municipio y desde lo más profundo de mi corazón bendigo a cada persona que nos acompaña hoy. Espero y deseo que todo salga bonito porque todos somos gente de bien, gente de paz», comentó señalando al público presente.

Serenata a la Virgen de Begoña

El momento más esperado de la noche, fue el recibimiento a la Orquesta Billo’s, que fue la encargada de poner el ritmo musical para que los naguanagüenses y visitantes disfrutaran de la celebración.

La agrupación ofreció un repertorio musical bastante completo: «Así Así», «Ariel», «Valencia Señorial», “Sigan bailando”; entre otros clásicos de la banda más famosa de Venezuela.

Para cerrar una excelente noche, el cantante Edgardo Ramírez, deleitó a los presentes con música llanera, interpretando sus temas más populares: «Amor del bueno», «La cadena del chisme», «Mi mayor fortuna».

Funcionarios de la Policía Municipal, Policía del Estado Carabobo, Protección Civil, el programa 0800 Bigote, fueron los encargados de velar por la seguridad del público y brindar atención médica.

