Compartir

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que se realizarán diversos conciertos de artistas nacionales e internacionales; en la Feria Internacional del Turismo de Venezuela (Fitven) Carabobo 2025 que iniciará este viernes 28 de noviembre.

Desde la Plaza Bolívar de la ciudad, el mandatario regional, acompañado por el alcalde del municipio Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, señaló que se instaló una tarima para que los asistentes al evento puedan disfrutar de buena música en un ambiente festivo.

«Estamos contentos de anunciar la programación de la Fitven, donde nuestro pueblo va a gozar con diferentes presentaciones, el día de la inauguración que será este viernes, cantarán Juan Carlos, Xico, la Melodía Perfecta, Mabel Yeah y Ángel Ali, mientras que el sábado 29 se presentarán Los Cadillacs, Afro Criollo y Yorky, y el domingo 30 podrán disfrutar de Buena Fe de Cuba, Pacheco y su Pueblo, Gaitisimo y Gaiteros de Polanco, no se lo pierdan», expresó.

Conciertos con artistas nacionales e internacionales durante Fitven 2025

Asimismo, explicó que se esperan las presentaciones de Omar Enrique, Omar Acedo y la Billos Caracas Boys para el día lunes 1 de diciembre, por lo que invitó a estar atentos a las redes sociales para conocer mayores detalles.

Lacava también precisó que “La Ciudad que Está de Moda” será el escenario de diversos eventos culturales y deportivos durante esta Fitven Torneo de Pádel Copa Fitven 2025, que se celebrará hasta el 1 de diciembre.

Poco después, el gobernador del estado Carabobo, recorrió nuevamente los pabellones de la Fitven, esta vez en compañía de la Ministra de Turismo Leticia Gómez, para afinar detalles de la inauguración prevista para este viernes.

Este tipo de eventos forman parte de lo establecido en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de hacer de Carabobo un destino turístico por excelencia a nivel nacional e internacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas