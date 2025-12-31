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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la habilitación del tramo de la autopista Valencia-Puerto Cabello, que se encontraba en labores de rehabilitación por parte del Plan Nacional Integral de la Vialidad impulsado por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, aplicado para optimizar esta importante carretera.

El mandatario regional señaló que esta medida servirá para descongestionar esta importante arteria vial durante las festividades de año nuevo y los primeros días del mes de enero, los cuales son frecuentados por los turistas para visitar las playas de la costa carabobeña.

“Estos trabajos de remodelación de esta autopista han generado un retraso en todos estos días, ya hablamos con el Ministro de Transporte Ramón Velásquez Araguayán, para que podamos permitir nuevamente el tráfico vehicular, y entonces finalizando el año y empezando el año que viene cuando hay la afluencia de las playas y todo esto, poder aligerar todo este tráfico”, expresó.

Asimismo, indicó que los trabajos de mantenimiento continuarán en la zona del hombrillo de la carretera sin la necesidad de obstaculizar el tránsito, por lo que las cuadrillas de seguridad del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca), se mantendrán desplegadas para garantizar la protección de los trabajadores y conductores.

Cabe destacar que este proyecto de optimización de la autopista Valencia-Puerto Cabello, comprende los kilómetros 175 y 201 de la troncal 1 de esta arteria vial, mientras que la primera fase abordó un trayecto del Km 181 al 175 entre el sector Taborda hasta el Peaje de La Entrada, donde se efectuaron labores de bacheo, concreto, defensas, flexbeam y cunetas, así como remoción de sedimentos y material rocoso.

Con este tipo de acciones, queda demostrado el esfuerzo articulado por el Presidente Nicolás Maduro, el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en garantizar un sistema vial de calidad a todos los usuarios que transiten por las diferentes carreteras y autopistas carabobeñas.

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