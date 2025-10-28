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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que la edición 67 del Salón Arturo Michelena, contará con una sala inmersiva única en Venezuela.

Acompañado de su esposa, la doctora Nancy de Lacava, anunció que esta nueva edición próxima a abrir sus puertas en el Museo de la Cultura del estado Carabobo, contará con una novedad que cuenta con una novedosa tecnología en el país.

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“Quiero darles una extraordinaria noticia, falta muy poco para la edición número 67 del salón Arturo Michelena, que este año trae una innovación espectacular, como lo es la primera sala inmersiva del país”, acotó el mandatario regional.

Por su parte, la primera combatiente del estado Carabobo, la doctora Nancy de Lacava detalló que de los 980 participantes de todo el país, en esta nueva oportunidad desde el estado Carabobo, se seleccionaron más de 300 obras creadas por artistas de diversos estados.

Gobernador Lacava en el Salón Arturo Michelena

“Muchísimas gracias a todos los que participaron, quedaron escogidos 353 obras, este año tenemos esta sorpresa, y creo que va a ser sumamente importante, porque es una sala inmersiva que solamente está en Carabobo, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Rafael Lacava”, expresó

Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de promover las manifestaciones culturales realizadas en todo Carabobo.

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