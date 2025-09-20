Compartir

El gobernador de Carabobo Rafael Lacava, arribó a los primeros 100 días correspondientes a su tercer periodo consecutivo como mandatario regional (2025-2029), con resultados en vialidad, salud, turismo, cultura, desarrollo social, económico, de seguridad ciudadana, educativo, deportivo, comunal y tecnológico.

“Ya alcanzamos más de 100 días de gobierno en este nuevo periodo y no hemos parado de trabajar con esfuerzo y determinación junto a nuestro Presidente Nicolás Maduro en beneficio de todos los carabobeños. Este estado tiene mucho que demostrar y mucho que defender porque ha sido nuestra gente el principal motor para avanzar en medio de cualquier adversidad. Vamos pa’ alante”, expresó Lacava en esta importante fecha de su gestión.

Recordemos que el pasado mes junio, acompañado por el Presidente de la República Nicolás Maduro y tras ser juramentado como máxima autoridad gubernamental en Carabobo, Rafael Lacava ha dado pasos apegados al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T). Además se ha mantenido de manera incansable en contacto con la población para dar respuesta a las eventualidades y ejecutar proyectos que impulsen a la entidad en todas sus vertientes.

En materia de salud, a la fecha, los trabajos de remodelación y rehabilitación de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, avanzaron con la labor día y noche de más de 150 obreros, dirigidos por un proyecto claro del mandatario regional, y su visión de optimizar y modernizar este centro asistencial.

De igual manera el 0800-Bigote, brindó atención médica primaria gratuita, personalizada y oportuna con la eficiencia que caracteriza esta institución fundada por el gobernador Rafael Lacava, única en el país y en toda Latinoamérica. Durante este periodo, las jornadas sociales se han mantenido desplegadas a lo largo y ancho del estado Carabobo con sus unidades modernas para ecografías, servicios de odontología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, entrega de medicinas, entre otros beneficios.

En el ámbito de la seguridad, durante estos 100 días de gestión, en compañía del ministro de Interior, Justicia y paz Capitán Diosdado Cabello, el mandatario regional activó los 173 cuadrantes de paz en el estado Carabobo como parte de las estrategias para la defensa de la soberanía y la paz ante las amenazas inducidas por el gobierno de Estados Unidos.

Con respecto a la cultura, se llevó a cabo el 1er Salón Nacional de la Ilustración en el Museo de la Cultura, con su sala interactiva, que expuso 167 obras de 390 artistas. También reinauguró en compañía del alcalde de Guacara, Johan Castañeda la Casa de la Cultura de Ciudad Alianza para impulsar a una nueva generación y cautivar a toda la población con sus actividades.

Otro logro de estos 100 días de gestión de gobierno de Rafael Lacava, ha sido la ejecución del “Plan de Asfaltado Carabobo Te Quiero”, para la optimización de las vías en los 14 municipios del estado y en puntos estratégicos como el Viaducto La Cabrera, a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad, Carabobo te Quiero (Invialca). De esta forma dio respuesta a fallas presentadas por los embates climáticos de las ondas tropicales y por el alto tránsito que presentan algunas zonas por ser fundamental para el desarrollo económico, logístico y turístico.

Para el impulso del Deporte, en compañía de la alcaldesa Dina Castillo reinauguró el Complejo de Piscinas de la Isabelica, para beneficiar a más de 3 mil personas, con tres piscinas: de calentamiento, olímpica y de saltos o fosa. Además se efectúan mejoras en Villa Olímpica del municipio Naguanagua para hospedar a 840 atletas.

En materia ambiental, supervisó junto al ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, en el municipio Guacara, la primera planta procesadora de desechos sólidos del estado que aportaría una capacidad para 500 toneladas diarias en jornadas de ocho horas. Adicionalmente los fines de semana, se convirtieron en espacios predilectos para reforestar los principales parques nacionales y municipales en el marco de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela.

Estos y otros logros del gobierno de Rafael Lacava, han catapultado e impulsado a la entidad carabobeña, referencia en materia de economía y turismo por la excelencia en la planificación, con actividades como Expo “Sabe a Venezuela” Edición 2025, donde estuvo acompañado por la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones Daniella Cabello, logrando convocar a más de 100 empresas y productores de los sectores café, cacao, chocolate, ron y tabaco. Impulsando así no sólo al estado, sino aportando herramientas y creando plataformas para quienes apuestan a enaltecer el trabajo venezolano.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: