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Valencia, 13 de febrero (Prensa Gobernación de Carabobo).- El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, invitó a propios y visitantes a disfrutar de las festividades de Carnaval con toda la programación planificada para este asueto, así como de los diferentes atractivos turísticos de la región.

Gobernador Lacava invitó al Carnaval en Carabobo

El mandatario regional, en compañía de la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, señaló que este sábado desde las 3:00 de la tarde se realizará el desfile de carrozas y comparsas en la avenida Bolívar Norte, mientras que el domingo el sur de Valencia se llenará de alegría y color en la avenida Sesquicentenaria.

“Preparémonos para un extraordinario Carnaval de Valencia, que este año tendrá muchas sorpresas y atracciones, por eso invito a todos a que disfruten de los mejores Carnavales de Venezuela aquí en Carabobo, porque como siempre, estamos de moda”, expresó.

Asimismo, precisó que estas actividades permitirán garantizar la sana recreación y el esparcimiento de propios y turistas, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigidas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez para preservar la tranquilidad del pueblo.

“Este es un gran esfuerzo que se está haciendo como un solo Gobierno para que este pueblo pueda compartir en familia y felizmente de las cosas positivas que tenemos para ofrecer en Carabobo, no se pueden perder todas las sorpresas que hemos preparado para todos”, dijo.

Lacava también instó a los temporadistas a disfrutar con conciencia los diferentes atractivos turísticos de la entidad, así como a vivir una maravillosa experiencia cultural en estas festividades carnestolendas.

A su vez, invitó a visitar las playas del municipio Puerto Cabello, las cuales serán un punto de interés para todos los turistas, así como el barrio de San Millán, donde podrán participar en el 155º aniversario del tradicional Baile de la Hamaca el próximo martes.

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