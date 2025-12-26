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Gobernador Lacava deseó paz y felicidad a la población durante la Navidad

By Redacción Noticias24Carabobo
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Gobernador Lacava deseó paz y felicidad a la población durante la Navidad. La cual calificó como una época para el amor rodeado de sus seres queridos.

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Gobernador Lacava deseó paz y felicidad a la población durante la Navidad. La cual calificó como una época para el amor rodeado de sus seres queridos.

Desde el malecón del municipio Puerto Cabello, el mandatario regional, en compañía de la Primera Combatiente del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava; señaló que la llegada del niño Dios representa un momento mágico.

“Con una gran satisfacción y felicidad, quiero expresar mis mejores deseos en esta fiestas a los venezolanos y venezolanas de bien. Que reciben con mucho entusiasmo al niño Jesús en cada uno de sus hogares y sus corazones, estamos en una tierra mágica con una vibra mágica. Es por eso que espero que cada uno de nosotros pase una feliz Navidad y que disfruten en paz”, expresó.

Gobernador Lacava deseó paz y felicidad

Gobernador Lacava deseó paz y felicidad a la población durante la Navidad

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto entre el poder popular y los entes gubernamentales en brindar espacios de recreación óptimos para el disfrute de toda la población, en articulación con los trabajos impulsados por el Presidente Nicolás Maduro en garantizar unas alegres festividades en esta época decembrina.

“Hemos hechos un gran trabajo como país en consolidar la paz de este pueblo, y esto solo es posible trabajando juntos, es por eso que hoy en día tenemos estos espacios donde la familia puede pasar un momento agradable sin que nada ni nadie perjudique sus navidades, y seguiremos en la calle de la mano con nuestra gente”, dijo.

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