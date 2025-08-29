Compartir

Con el propósito de garantizar la seguridad integral de la población, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció el despliegue de un plan de prevención de accidentes de motocicletas en toda la entidad, en el marco de la campaña «Si enciendes tu moto no apagues tu vida», impulsado por el Ministerio Público.

Desde la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Valencia, el mandatario regional señaló que en este plan estarán operativos más de 15 mil funcionarios y más de mil vehículos, con el fin de controlar este flagelo que afecta el sistema público de salud en la región.

«Estamos desplegando un total de 15.403 hombres y mujeres que contarán con 1.007 vehículos, conformado por 603 motos y 404 automóviles para combatir este flagelo que está colapsando el sistema público de salud en la región. El tema de los accidentes de tránsito vinculados a motocicletas es algo que hemos acordado desde hace tiempo, es por eso que consideramos correcto el planteamiento del fiscal general de la República, por lo que tendrá todo el apoyo en fusión cívico-militar-policial para atender esta problemática», expresó.

Asimismo, precisó que el trabajo conjunto con las instituciones de seguridad del Estado será fundamental en la prevención de estos accidentes y así salvaguardar la integridad de los conductores.

«De cada 10 personas que ingresan a nuestro sistema de salud pública por un accidente de tránsito, ocho de ellas son vinculadas a un choque en motocicleta, es por eso que vamos a trabajar todos en conjunto para prevenir la conducta indebida de algunos conductores y aplicar las sanciones correspondientes, para así salvar la vida y hacer de nuestras vías, un espacio seguro para todo aquel que transite por ellas», dijo.

Cabe destacar que estas acciones del gobernador Rafael Lacava muestran la perfecta articulación de todos los niveles de Gobierno en el cumplimiento del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro en materia de seguridad ciudadana.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: