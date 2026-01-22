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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, destacó las potencialidades que puede tener el país durante 2026 con la normalización de los indicadores económicos, los cuales presentan predicciones alentadoras para la población.

Tras su participación en el Consejo Federal de Gobierno (CFG) encabezado por la Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el mandatario regional señaló que este repunte financiero será posible gracias a las ventas de petróleo anunciadas los últimos días, lo que permitirá un mejor manejo de los recursos.

“Yo estoy convencido que vamos camino a una normalización económica, los indicadores muestran un índice positivo para el país este año producto de la venta de crudo que será ingresada al tesoro nacional, lo que nos permitirá a nosotros como autoridades políticas una mejor planificación del uso de los recursos sin tanto estrés como se tenía producto de las sanciones que aún están presentes”, expresó.

Asimismo, destacó que la mandataria encargada, merece el apoyo de todos los sectores políticos, económicos y sociales, en Carabobo y toda Venezuela, ya que la unión nacional ayudará a garantizar la paz y la gobernabilidad del país.

“Todos los gobernadores y alcaldes somos conscientes de la situación que hemos vivido, es por eso que desde Carabobo vamos a apoyar a nuestra Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la cual ha sido capaz de llevar este país adelante luego del dolor que hemos sufrido tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, no es nada sencillo este escenario, pero seguimos adelante todos juntos”, comentó.

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