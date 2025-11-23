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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ejerció su derecho al voto en la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025 en la Unidad Educativa Negro Primero de la Comuna “A Paso de Vencedores por el Socialismo” de la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

El mandatario regional, en compañía de la Primera Combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava y la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, participó con su sufragio en este proceso electoral, donde señaló que el pueblo ha dado una lección de acción protagónica en la administración de sus recursos.

“Estamos bastante contentos por esta expresión popular que estamos viendo en todo el país y en todo Carabobo, donde el Poder Popular elige de forma directa el uso de los recursos del Estado para la creación de proyectos, los cuales servirán para fortalecer los emprendimientos y la producción directa de las comunidades”, expresó.

Asimismo, destacó que el Poder Comunal se consolida en todos los rincones de Carabobo con esta expresión, en cumplimiento con las directrices establecidas por el presidente Nicolás Maduro.

“En este estado y en este país vienen más comunas y más comuneros, ya que este proyecto bolivariano y revolucionario es indestructible, y es una respuesta a los pavosos que quieren ver a Venezuela en tinieblas, pero gracias a la conciencia que caracteriza a nuestro pueblo, seguimos derrotando toda esa mala vibra, ya que nuestra gente se encuentra activa en los más de 300 centros de votación disponibles en Carabobo”, dijo.

Participación activa del Poder Popular

Naileth Loaiza, vecina de la comunidad, indicó que esta consulta es una herramienta para fortalecer el protagonismo de la población junto con todos los niveles de Gobierno para solucionar las diferentes problemáticas.

“Todos los sectores que conforman esta comuna se mantienen adelante en el fortalecimiento de la atención directa de nuestro pueblo, donde se están eligiendo diferentes proyectos que traerán grandes beneficios para nuestras comunidades y garantizarán una mejor calidad de vida, es por eso que debemos seguir participando en estas consultas, ya que nos da una ventana para que nosotros como pueblo podamos resolver las problemáticas de forma inmediata y oportuna”, comentó.

Cabe destacar que en este centro de votación, las comunidades Nelson Ballestero, Lagunita, La Floresta Sur, Cruz de Legua, Bicentenario III Norte, Bicentenario III Sur y Andrés Eloy Blanco, eligieron sobre diversos proyectos destinados al emprendimiento, educación y servicios públicos, los cuales fueron previamente presentados en las consultas anteriores.

Esta Consulta Popular Nacional cumple con lo establecido en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el Poder Comunal en todo Carabobo.

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