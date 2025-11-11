Compartir

En perfecta unión cívico-militar-policial, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó la activación de la fase superior del Plan Independencia 200. Como parte las instrucciones emanadas por el Ejecutivo nacional para la defensa integral de la nación.

Desde la Zona Operativa de Defensa Integral 42 de Carabobo (ZODI Carabobo), el mandatario regional señaló que estos ejercicios tienen como objetivo de optimizar el comando, control y comunicaciones para perfeccionar el sistema de defensa nacional.

“Estamos realizando un importante ejercicio que sigue consolidando el apresto operacional que se tiene, con esta nueva visión de la fusión cívico-militar-policial, donde todos los Órganos de Dirección de Defensa Integral (ODDI) de nuestro estado han sido activados para mostrar toda la capacidad organizativa y operacional que se tiene en Carabobo, y seguimos al pie del cañón, preparando todo nuestro arsenal logístico para su uso en caso de ser necesario”, expresó.

Asimismo, precisó que la población se encuentra trabajando en conjunto con todos los organismos de seguridad del estado para garantizar la soberanía y la paz frente a cualquier intento de agresión de alguna fuerza interna o extranjera.

Fase superior de Plan Independencia 200 en Carabobo

“Aquí estamos los patriotas que vamos a defendernos ante cualquier intento de ataque, ya sea con o sin las armas, pero todo este pueblo está preparado y formado para cuidar esta tierra sagrada, así como su identidad, su paz y su tranquilidad, y les aseguro que no habrá imperio ni grupo fascista que pueda con nosotros”, dijo el gobernador del estado Carabobo.

Por su parte, el comandante de la ZODI Carabobo, G/D Héctor Cadenas Daal, indicó que esta actividad sirve para perfeccionar la preparación de todos los niveles de Gobierno y consolidar la unidad nacional ante cualquier eventualidad.

“Este ejercicio abarca la participación de todos los ámbitos de la sociedad para garantizar el derecho constitucional de los venezolanos como su soberanía e independencia, y aquí en Carabobo estamos desplegados en cada uno de los 14 municipios para dar cumplimiento a nuestro deber como lo es la defensa de la Patria”, señaló Cadenas Daal.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas