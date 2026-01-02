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En un ambiente cargado de felicidad, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó la bienvenida del año nuevo 2026 con un concierto multitudinario de la Billo’s Caracas Boys en la icónica plaza Bolívar del municipio Puerto Cabello.

El mandatario regional, en compañía de la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, señaló que esta actividad representa un momento de encuentro y disfrute para el pueblo, los cuales pueden disfrutar de estos espacios con total seguridad y tranquilidad.

“Estas festividades le pertenece a este pueblo cargado de buena vibra, siempre ha sido así, y seguirá siendo así, es por eso que les mando bendiciones a cada uno de los carabobeños, les deseo salud y prosperidad a cada uno de los venezolanos y venezolanas de bien, Dios los bendiga y feliz año nuevo”, expresó.

Asimismo, precisó que esta plaza es propicia para que propios y visitantes puedan compartir un momento diferente en esta temporada, en sintonía con el trabajo articulado con el Presidente Nicolás Maduro en brindar unas festividades alegres a la población.

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Concierto Fin de Año en Puerto Cabello

“Yo espero que todos los años, en cada 31 de diciembre se puedan reunir en esta hermosísima plaza en familia y con nuestros seres queridos, porque este espacio se ha remodelado para esto, para que nuestra gente disfrute”, dijo.

Cabe destacar que los asistentes a esta actividad disfrutaron de los grandes éxitos de esta icónica banda, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, como parte de los grandes atractivos de este evento.

Con este concierto, queda demostrado el trabajo impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava en garantizar una temporada navideña en paz a los carabobeños y carabobeñas.

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