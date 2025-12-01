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En un ambiente cargado de entusiasmo el Gobernador Rafael Lacava, encabezó la clausura de la 19º edición del Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural en el centro histórico de Puerto Cabello, con la presentación de 16 obras de arte que llenan de color la ruta del Centro Histórico de la ciudad, que va desde la Plaza Bartolomé Salom hasta la Casa Guipuzcoana.

El mandatario regional, en compañía de la Primera Combatiente del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, y del cultor popular, Herman Villanueva, líder de la agrupación Tambores de San Millán, y principal homenajeado de este festival, señaló que esta actividad coincide con la 18º edición de la Feria Internacional de Turismo en Venezuela (Fitven) Carabobo 2025, lo que le da una mayor visibilidad a las costumbres y tradiciones porteñas plasmadas a través del arte.

Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural en Puerto Cabello

“Sumamente contentos de recibir este icónico festival en Puerto Cabello, donde le hacemos un merecido homenaje a nuestro querido Herman Villanueva, un hombre que ha luchado toda su vida por nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra cultura popular, es por eso que los porteños le damos honor a quien honor merece, y no solo eso, sino que también le mostramos al mundo lo que somos, ya que se pueden apreciar nuestra alegría y nuestras tradiciones por medio de esta galería a cielo abierto”, expresó.

Asimismo, indicó que estos murales le dan mayor visibilidad y mejores sensaciones a los visitantes que llegan a conocer “La Ciudad que Está de Moda”, para que así disfruten de una experiencia turística inigualable.

“Con la realización de estos murales, que se llevan a cabo también durante la Fitven, le dan un plus a esta feria, que decir que está hermosa es bastante limitativo, me complace decir con orgullo que esta es la mejor Feria Internacional de Turismo que se ha hecho en sus diferentes ediciones, donde mostramos la Venezuela verdadera, la que no se rinde y trabaja todos los días, es por eso que estamos bastante felices, porque cosas buenas van a pasar en este estado y en este país, y esta es una de ellas”, dijo.

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