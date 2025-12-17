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Gobernador Lacava encabezó inauguración de Auditorio Negro Primero en Sede de Gobierno del Sur. En el marco de la celebración del 19° aniversario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó la inauguración en Valencia.

El mandatario regional señaló que este espacio contará con un aforo de al menos 500 personas. Y servirá para la realización de actividades políticas y sociales para el disfrute de las diferentes comunidades.

Auditorio Negro Primero en Sede de Gobierno del Sur

«Decidí formalmente hacer un esfuerzo, para poner la sede del Gobierno del Sur, y con un auditorio que es este que estamos viendo, para que las UBCH, los Consejos Comunales, los maestros, la juventud, los profesionales y técnicos, el partido y sus estructuras, el consejo político y los movimientos sociales que tenemos, tengan un espacio donde poder reunirse, hacer videoconferencias, cursos, foros, y tantas cosas que una estructura como la nuestra requiera», expresó.

Asimismo, el también jefe político del PSUV en Carabobo, destacó que este recinto se construyó con un gran esfuerzo y desde siempre se planteó como un proyecto necesario para la atención de las diferentes zonas populares de la capital carabobeña.

“Lo político hay que trabajarlo”

«Lo político hay que trabajarlo desde todas las instancias, como lo hace nuestro Presidente Nicolás Maduro, de manera directa, ya que tiene una sala que se comunica él directamente con los consejos comunales, con los circuitos comunales, con los representantes de cada una de estas instancias comunales con el Poder Popular, y en este caso, el gobernador también tiene que hacer lo mismo desde sus instancias regionales, así como lo hacen los alcaldes, hasta llegar al Poder Popular, todas las instancias deben tener la capacidad de llegarle a quienes uno representa, independientemente que después haya canales institucionales, políticos y territoriales para poder hacer lo que hay que hacer «, comentó.

Lacava también exhortó a la dirigencia a mantenerse alerta ante los constantes ataques perpetrados por personajes oscuros desde el extranjero, y repudiar a través de las Redes sociales y canales de comunicación, toda esa campaña de amenazas imperiales e injerencias por parte del Gobierno estadounidense.

«Como Poder Popular no debemos dejar solos a nuestros líderes, yo sé que es una dura tarea, pero hay que salir adelante y defender lo nuestro, y debemos tener presente que el legado de Hugo Rafael Chávez Frías, no es solo para Nicolás Maduro, sino concierne a todos los venezolanos», dijo

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