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En perfecta unión cívico, militar, policial y comunal, junto con el Gobernador Lacava se cumplió a cabalidad con el protocolo convocado por el presidente Nicolás Maduro denominado «Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo ante Catástrofes Naturales o escenarios de Conflictos Armados» en los espacios del Complejo Refinería El Palito del municipio Puerto Cabello.

La actividad se efectuó de manera simultánea junto con el Gobernador Lacava en los 14 municipios del estado Carabobo, con la finalidad de incrementar y activar los planes de Protección Civil que tiene Venezuela para proteger a la población ante cualquier eventualidad.

En tal sentido, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, explicó que en esta jornada, los gerentes, trabajadores, poder popular, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Bolivariana y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, participaron en el simulacro ante una posible fuga de gas de las esferas de almacenamiento de este recurso inflamable.

«De la mano con el Sistema Integrado de Protección Civil, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los trabajadores de la Refinería El Palito, participamos de este ejercicio, que dió un protocolo puesto en marcha de manera impecable para garantizar la seguridad de todos los que hacen vida en este importante recinto para nuestro estado y el país», expresó el Gobernador Lacava.

Asimismo, el Gobernador Lacava enfatizó que todo el sistema de emergencias, junto a los organismos de seguridad y el Poder Popular, demostraron en este ejercicio que Venezuela está preparado ante cualquier contingencia, ya sea causada por fenómenos naturales o por amenazas extranjeras.

«Estamos articulados de manera perfecta para proteger no solamente las vidas de los trabajadores, sino las vidas de las personas que por aquí transitan con este protocolo que se puso en marcha, y estamos dirigiendo este ejercicio verificando todo vía radio y con cámaras, para coordinar todas las acciones ante una posible fuga de gas de las esferas que almacenan este material inflamable tan peligroso», recalcó el Gobernador Lacava.

Además del Gobernador Lacava, por su parte, el General de División Héctor Cadenas Daal, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Carabobo (ZODI Carabobo), recalcó que Venezuela es un país que una vez más demostró el trabajo conjunto con todos los niveles de Gobierno para prevenir tragedias ante cualquier contingencia.

«Junto al pueblo en los 14 municipios y en las 14 Áreas de Defensa Integral estamos llevando este ejercicio de simulacro de Protección Civil ante cualquier desastre natural o artificial, estamos preparados somos un pueblo de paz, no somos una amenaza, somos una esperanza, y vamos a estar siempre listos los hijos e hijas de Bolívar para garantizar la paz y la soberanía de este territorio sagrado», añadió.

Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de las líneas del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la entidad por el gobernador Rafael Lacava, en aras de garantizar la seguridad integral de los carabobeños y carabobeñas ante cualquier novedad que comprometa la vida de la población.

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