Compartir

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que el encendido de la Navidad en el sur de Valencia se realizará en el parque Draculandia este jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche.

El mandatario regional, en compañía de la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, señaló que este evento contará con una serie de sorpresas para el disfrute de toda la población, la cual podrá acceder a las diferentes atracciones de este recinto.

“No saben lo que estamos preparando, pero el que se quiera enterar, tiene que venir al Parque Recreacional Sur para que puedan disfrutar de este maravilloso encendido en el sur de Valencia, que yo les aseguro, va a quedar como nunca antes se ha hecho”, expresó.

Asimismo, indicó que este encendido navideño estará cargado de emoción y esperanza, lo que frustrará los planes de sectores extremistas internos y extranjeros que buscan generar un escenario de conflicto en el territorio nacional.

Encendido de Navidad en sur de Valencia

“En este encendido vamos a estar todos los que queremos pasarla bien y los que no vamos a permitir que nos quiten nuestra Navidad, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nadie. Aquí nadie se rinde», dijo”.

Por su parte, la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, invitó a la población a acercarse a este parque y así participar en todas las actividades que se tienen programadas para todas las edades.

“Los esperamos con mucho entusiasmo el día jueves para celebrar la Navidad, y dar una demostración a todos que en el sur de Valencia nos encanta festejar esta época, todo en un ambiente de paz y alegría”, comentó.

Este tipo de actividades forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar el sano esparcimiento y disfrute de las festividades de la época decembrina a los carabobeños y carabobeñas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas