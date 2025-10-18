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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en articulación con la alcaldesa del municipio Juan José Mora, Emily Riera y las Salas de Autogobierno, brindó apoyo con entrega de enseres a las familias de la parroquia Urama, que resultaron vulneradas por las recientes lluvias que derivaron en la crecida de los ríos adyacentes a las poblaciones de La Luna, La Jovera y El Charal.

Lacava señaló que el trabajo mancomunado, liderado por el Gobierno Nacional, enlazado con el gobierno regional y municipal, ha permitido coordinar acciones para la atención inmediata y oportuna a los afectados por las inundaciones.

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“A través de nuestras Salas de Autogobierno seguimos brindándole atención con entrega de importantes ayudas a las familias afectadas por las recientes lluvias registradas en Urama de la mano de nuestra alcaldesa Emily Riera y cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, es por eso que siempre lo destacamos, aquí nadie se rinde”, expresó.

Por su parte, la alcaldesa del municipio Juan José Mora, Emily Riera, destacó que durante este operativo, se entregaron electrodomésticos, colchones, prendas de vestir y calzado, gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro, del gobernador Rafael Lacava y las comunicaciones constantes mantenidas con las Salas de Autogobierno.

«Gracias presidente Nicolás Maduro, gracias gobernador Rafael Lacava, ya que en esta situación de dificultad y vicisitud que vivió nuestra parroquia Urama, unió a todos los niveles de Gobierno de la mano con las comunidades, así logramos dar respuestas oportunas a nuestro pueblo», expresó.

Con esta acción, se cumplen las políticas diseñadas para impulsar el Poder Popular, aspecto contemplado en el Plan de las 7 Transformaciones, direccionado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en Carabobo por el gobernador Rafael Lacava, para así garantizar una mayor calidad de vida a la población.

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